25 октября, 21:24Экономика
Путин утвердил МРОТ на 2025 год в размере 22 440 рублей
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в следующем году на уровне 22 440 рублей. Документ размещен на портале публикования нормативно-правовых актов.
В этом году МРОТ составляет 19 242 рубля. В результате с нового года минимальный размер оплаты труда увеличится на 16,6%. Благодаря этому у 4,2 миллиона работников вырастет зарплата.
Ранее соответствующий документ приняла Госдума, а после одобрил Совет Федерации.
Изначально законопроект был разработан в рамках реализации задачи, поставленной Путиным, по повышению МРОТ опережающими темпами и обеспечению его роста к 2030 году более чем в два раза по сравнению с 2023 годом, до 35 тысяч рублей в месяц.
После вступления закона в силу соотношение с медианной зарплатой за 2023 год увеличится до 48%.
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