Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в России в ноябре

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В ноябре в России начнут действовать новые законы, в том числе закон по совершенствованию миграционной сферы, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Изменения, направленные на улучшение миграционной сферы, дадут государству возможность исключить ошибки при регистрации иностранных граждан в госсистемах, а также помогут выявлять и не допускать на территорию страны тех, кто ранее нарушал российские законы, указал Володин.

Вместе с тем с 7 ноября информацию, которая была получена в результате государственной геномной регистрации, будет разрешено использовать для установления личности иностранцев и лиц без гражданства. Володин подчеркнул, что закон предусматривает единообразный перевод фамилий и имен иностранцев и лиц без гражданства. После его вступления в силу российское правительство получит право на проведение экспериментов по апробации не предусмотренных документом правил въезда иностранцев в страну.

Также с 1 ноября Роскомнадзор нанчет вести перечень блогов и каналов, аудитория которых превышает 10 тысяч подписчиков. Таким образом предполагается повысить безопасность в цифровой среде.

"Полномочия иноагентов в органах власти прекратят досрочно. Представлять жителей в органах публичной власти не могут те, кто работает не в интересах своей страны", – подчеркнул Володин.

Он также напомнил об истечении срока, в течение которого лица, которые получили гражданство РФ до вступления в силу закона о присяге, должны принести ее. В противном случае эти люди будут признаны теми, кто гражданство не получил, а решения об их приеме в гражданство России – недействительными.

Также с ноября утверждением планов тушения природных пожаров будут заниматься региональные власти. Исключение составят земли лесного фонда, обороны и особо охраняемых природных территорий. Также местное рководство будет проводить мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также ликвидацию их последствий и спасение жизни и здоровья граждан в таких ситуациях.

Вместе с тем с 7 ноября начнет действовать закон, позволяющий осуществлять госконтроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в режиме постоянного рейда. Таким образом планируется предупреждать, выявлять и пересекать нарушения, что позволит инспекторам действовать более оперативно, резюмировал председатель ГД.

Кроме того, в пятницу, 25 октября, Владимир Путин подписал законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда в России в следующем году на уровне 22 440 рублей. На данный момент МРОТ составляет 19 242 рубля. В результате с нового года минимальный размер оплаты труда увеличится на 16,6%.