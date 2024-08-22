Путин переназначил Дениса Мантурова главой наблюдательного совета "Роскосмоса"

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Владимир Путин переназначил первого вице-премьера Дениса Мантурова главой наблюдательного совета "Роскосмоса". Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Кроме того, документ предусматривает исключение из состава наблюдательного совета госкорпорации первого замглавы Минобороны РФ, бывшего заместителя министра финансов Леонида Горнина. Членом набсовета назначен новый замглавы Минфина РФ Алексей Липаев.

России в космосе необходимо выходить на новые рубежи и сохранять лидерство в качестве космической державы. Об этом ранее заявил Мантуров. По его словам, приоритетной задачей является производство и запуск спутников.

По словам Мантурова, орбитальные группировки в одиночку трудно развивать. В этом плане власти рассчитывают на частную инициативу, которую готовы поддержать.

