Мантуров назвал выход на новые рубежи целью России в космосе

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России в космосе необходимо выходить на новые рубежи и сохранять лидерство в качестве космической державы. Приоритетной задачей является производство и запуск спутников, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова.

"Мы, к сожалению, не первые в части орбитальных группировок – по связным спутникам и дистанционному зондированию Земли. Нам нужно очень интенсивно сегодня и производить, и запускать их, создавая и наращивая эти группировки", – подчеркнул он.

По словам Мантурова, орбитальные группировки в одиночку трудно развивать. В этом плане власти рассчитывают на частную инициативу, которую готовы поддержать.

Кроме того, планируется старт российской пилотируемой миссии на Луну, отметил вице-премьер.

"У Роскосмоса есть программа, по ней и идем, другой вопрос, что те направления, которые я только что озвучил, носят не только стратегический характер, но и приоритетный", – заключил он.

30 мая Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-27" стартовала с космодрома Байконур.

До этого в "Роскосмосе" рассказали о планах запустить систему мониторинга космоса "Млечный путь" до конца 2024 года. Она будет иметь открытый характер, поэтому организация сможет предложить партнерам по БРИКС подключиться к ней через информационную платформу. На данном ресурсе участники смогут как получать услуги, так и добавлять свои идеи.

