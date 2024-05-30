Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-27" стартовала с Байконура

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-27", которому предстоит отправиться на Международную космическую станцию в 12:43 по московскому времени. Трансляция доступна на сайте "Роскосмоса".

Старт прошел с площадки номер 31 космодрома Байконур. Отделение корабля от третьей ступени ракеты ожидается через 8 минут 49 секунд после пуска, а сам полет "Прогресса" до станции займет двое суток и состыкуется с малым исследовательским модулем "Поиск" 1 июня в 14:47 по московскому времени. При этом на орбите грузовой корабль пробудет около 173 суток.

Космический крейсер массой в 7,4 тонны доставит на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе 1,3 тонны сухих грузов для систем станции и экипажа МКС, а также оборудование для экспериментов "Биополимер", "Взаимодействие-2", "Виртуал", "Коррекция", "Нейроиммунитет", "Пилот-Т" и "Ураган". Помимо этого, "Прогресс" снабдили 754 килограммами топлива для дозаправки станции, 420 килограммами питьевой воды и 40 килограммами азота для пополнения атмосферы МКС.

Ранее в "Роскосмосе" заявили, что запустят систему мониторинга космоса "Млечный путь" до конца 2024 года. Она будет иметь открытый характер, поэтому организация сможет предложить партнерам по БРИКС подключиться к ней через информационную платформу. На данном ресурсе участники смогут как получать услуги, так и добавлять свои идеи.

