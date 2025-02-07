Путин освободил Никитина с поста главы Новгородской области

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Владимир Путин освободил Андрея Никитина с поста губернатора Новгородской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается в соответствующем указе, Никитин освобожден от должности по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Ранее Путин освободил Юрия Борисова от должности гендиректора "Роскосмоса". Вместо него главой госкорпорации стал Дмитрий Баканов, который в период с 2011 по 2019 год руководил компанией "Спутниковая система "Гонец".

В августе 2019 года Баканов начал работать директором департамента цифровой трансформации в министерстве транспорта, а в 2022-м – стал заместителем министра транспорта России.

При этом, как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у государства не было претензий к работе Борисова. По его словам, смена главы "Роскосмоса" связана с ротацией.

