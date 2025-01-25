На Камчатке снят с должности министр здравоохранения

Фото: телеграм-канал "Александр Гашков"

Глава Минздрава Камчатского края Александр Гашков уволен с должности, заявил губернатор региона Владимир Солодов в своем телеграм-канале.

"Только что состоялось совещание по вопросам здравоохранения, по его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения Камчатского края", – отметил глава региона.

Увольнение Гашкова произошло после скандала в Камчатском краевом онкологическом диспансере, где вирусами гепатита В и С заразились 36 человек.

Сейчас в регионе продолжается эпидемиологическое расследование по факту заражения пациентов гепатитом. В регионе работают инфекционисты и эпидемиологи из Москвы. По предварительны данным, заражение произошло при введении контрастирующего вещества в кабинете КТ онкодиспансера. В настоящее время кабинет КТ закрыт до 27 января.

О заражении пациентов онкологического диспансера стало известно 18 января. В учреждении уже прошли проверки Роспотребнадзора по региону.