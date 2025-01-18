На Камчатке подтверждено 36 случаев заражения гепатитом В и С у пациентов онкодиспансера

Фото: телеграм-канал "ЧП Камчатка"

Среди пациентов Камчатского онкологического диспансера подтверждено 36 случаев заражения острыми формами вирусного гепатита В и С, заявил министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков в официальном телеграм-канале регионального правительства.

"У каждого пациента отобраны анализы. Более того, определенное количество пациентов уже прошли терапию", – подчеркнул Гашков.

По его словам, в онкодиспансере, где выявили очаг заражения, уже проведены проверки регионального Роспотребнадзора. Также были привлечены специалисты федерального уровня. Помимо этого, сформированы списки всех пациентов, посещавших определенное направление лечения в медицинском учреждении, уточнил министр здравоохранения Камчатского края.

Ранее специалисты Минздрава Оренбургской области зафиксировали 14 случаев заражения норовирусом в школе № 69. Все факты заражения были зарегистрированы в ночь на 12 января. Сразу после, в этот же день, в образовательном учреждении провели дезинфекцию с использованием противовирусных средств.

До этого заболевание норовирусом второго типа также обнаружили у девяти младенцев в Екатеринбурге в конце декабря 2024 года. Все они заразились после мероприятия в студии праздника, которое организовала группа родителей.