Хинштейн заявил об увольнении своего заместителя Дедова

Фото: vk.com/Алексей Дедов

Врио председателя правительства Курской области Алексей Дедов уволен со своей должности, заявил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Сегодня врио первого заместителя губернатора – председателя правительства Курской области Алексей Дедов подал заявление об уходе со своей должности, в связи с переходом на новое место работы", – написал глава Курской области.

Ранее Хинштейн отчитал исполняющего обязанности министра по восстановлению и развитию приграничья региона Алексея Карнаушко за озвученный ущерб от действий украинской армии. Врио губернатора подчеркнул, что о каких-либо расчетах или оценках стоимости разрушенной инфраструктуры сейчас говорить нельзя, поскольку ВС РФ не до конца освободили территорию. Нет понимания того, в каком состоянии вернутся населенные пункты, уточнил он.

В свою очередь, Карнаушко оценил ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область на сумму около 750 миллиардов рублей. Он сказал, что обстановка в регионе остается напряженной, а боевые действия коснулись 21% территории области.