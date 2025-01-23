Власти Курской области: ущерб от вторжения ВСУ в регион составил порядка 750 млрд рублей

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Ущерб от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области оценивается на сумму порядка 750 миллиардов рублей. Об этом заявил исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко, передает ТАСС.

По словам чиновника, обстановка в регионе остается стабильно напряженной. К настоящему моменту боевые действия коснулись 21% территории Курской области.

"Мы освобождаем населенные пункты, но просим пока население не возвращаться в свои дома, чтобы провести разминирование. Работы очень много, в том числе по разминированию", – подчеркнул Карнаушко.

Бои с украинскими формированиями в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Согласно последним данным, армия России освободила около 63% изначально занятой ВСУ территории Курской области. Российские военные освободили порядка 801 километра земель и 1 268 квадратных километров оккупированных территорий.