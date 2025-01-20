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За все время боев в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 53 тысяч человек, сообщили в Минобороны России.

Помимо живой силы, украинские подразделения лишились 308 танков, 236 БМП, 175 бронетранспортеров, 1 581 боевой бронированной машины, 1 565 автомобилей, 378 артиллерийских орудий, 44 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS, а также 16 пусковых установок ЗРК.

За сутки украинская армия потеряла более 460 военнослужащих, четыре танка, четыре БМП, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станцию РЭБ, бронированную ремонтно-эвакуационную машину, четыре пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов, добавили в Минобороны РФ.

Бои с украинскими формированиями в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Согласно последним данным, армия России освободила около 63% изначально занятой ВСУ территории Курской области. Российские военные освободили порядка 801 километра земель и 1 268 квадратных километров оккупированных территорий.