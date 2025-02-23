Путин назначил Дмитриева спецпредставителем по экономическому сотрудничеству с зарубежьем

Фото: kremlin.ru

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев стал спецпредставителем главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежьем. Решение о его назначении принял Владимир Путин. Соответствующий документ появился на сайте Кремля.

Указ президента начинает действовать с момента подписания.

При этом, как пишет ТАСС, Дмитриев сохранит должность главы РФПИ.

Ранее Путин назначил своим спецпредставителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса Юрия Борисова, который до этого занимал пост главы "Роскосмоса". В свою очередь, гендиректором госкорпорации стал Дмитрий Баканов.