23 февраля, 19:52Политика
Путин назначил Дмитриева спецпредставителем по экономическому сотрудничеству с зарубежьем
Фото: kremlin.ru
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев стал спецпредставителем главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежьем. Решение о его назначении принял Владимир Путин. Соответствующий документ появился на сайте Кремля.
Указ президента начинает действовать с момента подписания.
При этом, как пишет ТАСС, Дмитриев сохранит должность главы РФПИ.
Ранее Путин назначил своим спецпредставителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса Юрия Борисова, который до этого занимал пост главы "Роскосмоса". В свою очередь, гендиректором госкорпорации стал Дмитрий Баканов.