Андрей Никитин назначен замглавы Минтранса РФ

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Андрей Никитин назначен заместителем главы Минтранса России. Соответствующее решение принял председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

С 2017 года Никитин был губернатором Новгородской области. С должности его освободили по собственному желанию. Указ подписал Владимир Путин.

"Сейчас передо мной стоят новые задачи, и я эти задачи буду исполнять так же ответственно, как и делал это на новгородской земле", – сказал Никитин в обращении, которое доступно в телеграм-канале.

Глава Новгородской области будет избран в единый день голосования в сентябре, уточнила председатель ЦИК Элла Памфилова в беседе с РИА Новости. Пока исполнять обязанности главы региона будет его первый заместитель Александр Дронов, добавил официальный представитель губернатора Николай Шестаков.

Ранее Путин освободил Юрия Борисова от должности гендиректора "Роскосмоса". Вместо него главой госкорпорации стал Дмитрий Баканов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что у государства не было претензий к работе Борисова. По его словам, смена главы "Роскосмоса" связана с ротацией.