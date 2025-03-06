Захарова назвала Макрона "атомным Оле-Лукойе"

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Президент Франции Эммануэль Макрон является "атомным Оле-Лукойе". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС, комментируя слова французского лидера о ядерном оружии.

"Я это все слушала, смотрела на него и поняла, кого он мне напоминает. Атомного Оле-Лукойе. Он тоже пытается раскрыть зонтик, только ядерный и над Европой", – сказала Захарова.

Ранее Макрон заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза. По его мнению, Россия опасна в воздухе, в социальных сетях и киберпространстве.

Французский президент также назвал Россию "угрозой" для Франции и Европы. Он отметил, что российская сторона укрепляет свою армию и, по его словам, к 2030 году планирует усилить вооруженные силы еще 300 тысячами солдат, тремя тысячами танков и 300 самолетами.