Медведев предрек исчезновение Макрона после окончания президентства

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе со стороны России. Об этом он написал на английском языке в социальной сети X.

"Однако сам Микрон (Макрон. – Прим. ред.) не представляет большой угрозы. Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года. И его не спохватятся", – высказался Медведев.

В мае 2027 года второй срок Макрона на посту президента Франции подходит к концу.

В своем обращении к нации Макрон назвал Россию "угрозой" для Франции и Европы. Он заявил, что Россия укрепляет свою армию и к 2030 году планирует усилить вооруженные силы еще 300 тысячами солдат, 3 тысячами танков и 300 самолетами.

До этого глава Франции пытался отговорить американского коллегу Дональда Трампа от немедленного прекращения огня на Украине. Он посчитал, что будет лучше установить перемирие на уровне воздуха, моря и энергетической инфраструктуры.

Кроме того, Макрон вместе с британским премьером Киром Стармером уже выдвигал предложение о введении месячного режима частичного перемирия. Однако это предложение не охватывало ситуацию на земле, так как из-за длины фронта будет сложно следить за соблюдением режима, уточнял политик.