Депутат Шеремет назвал истерикой заявление Макрона об угрозе от России

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Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал истерикой заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который счел Россию "угрозой для Европы". Об этом пишет РИА Новости.

"Истерика Макрона возмутительна. Если обратиться к истории, то мы увидим, что именно Франция всегда являлась угрозой для России, отправляя свои войска на Москву. Поэтому сегодня Макрон мутит воду в Европе, поднимая градус русофобии, чтобы отодвинуть в сторону экономически и политически сдавшую Германию и стать единоличным лидером Евросоюза", – высказался депутат.

Шеремет отметил, что "больная мечта Макрона стать новым Наполеоном" обречена и уже сейчас французский президент становится для своего народа диктатором.

По его мнению, Макрону для объединения европейских стран вокруг себя нужен внешний враг, и он не сумел придумать ничего лучшего, как повесить ярлык врага на Россию. Депутат подчеркнул, что народы европейских стран осознают, что Россия никогда не была им врагом и всегда уважительно к ним относилась.

Шеремет также предостерег Макрона от принятия агрессивных действий против РФ. Он подчеркнул, что Россия "способна дать по зубам любому агрессору" и все милитаристские планы плохо закончатся.

В своем обращении к нации французский президент заявил, что Россия является "угрозой" для Франции и Европы. Он отметил, что Россия укрепляет свою армию и, по его словам, к 2030 году планирует усилить вооруженные силы еще 300 тысячами солдат, 3 тысячами танков и 300 самолетами.

Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза.