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Глава британского правительства Кир Стармер хочет отправить военных на территорию Украины, чтобы затем обратиться к пятой статье устава Североатлантического альянса. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на материал The National Interest.

Указанная статья предполагает, что страны – члены НАТО должны оказать помощь в случае нападения на государство, которое входит в Альянс.

"Очевидный план состоит в том, чтобы заставить россиян нанести несколько ударов по британским военным или технике и оправдать призывы Лондона к применению пятой статьи", – объясняется в публикации.

При этом премьер понимает, что британские военные столкнутся с трудностями на Украине из-за сокращения помощи. СМИ считают, что Стармер попытается вовлечь Соединенные Штаты в конфликт.

Великобритания продолжает выступать за отправку своих военнослужащих на Украину, а также готова отправить самолеты для закрытия неба.

Также Стармер отмечал, что Британия и Франция совместно с украинским руководством работают над планом по урегулированию конфликта, который затем будет представлен США.

