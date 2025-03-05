Daily Mail: власти США запретили Великобритании снабжать разведданными Украину

Фото: 123RF/bellphotography423

Власти США запретили Великобритании снабжать американскими разведданными Украину. Об этом пишет RT со ссылкой на Daily Mail.

По данным газеты, соответствующий приказ получили Центр правительственной связи Британии, разведывательные агентства и подразделения Минобороны страны.

"У партнеров США по разведке, включая Великобританию, были отозваны полномочия на передачу разведданных", – сказал эксперт по военной разведке в Великобритании Фил Ингрэм.

Между тем Великобритания выступает за отправку своих военнослужащих на Украину, а также готова отправить самолеты для закрытия неба. Такое заявление ранее сделал премьер-министр страны Кир Стармер. Однако, по его словам, для успеха таких миссий нужна сильная поддержка США.

Также Стармер отмечал, что его страна и Франция совместно с украинским руководством начнут работу над планом по урегулированию конфликта, после чего он будет представлен США.