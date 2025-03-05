Сенатор Пушков сравнил конфликт на Украине с Вьетнамом для Европы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Украина может стать для Европы новым Вьетнамом, заявил глава комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков.

"С глубокими последствиями для внутреннего развития, мирового статуса и авторитета", – уточнил сенатор в своем телеграм-канале.

По его словам, попавшая в "украинскую ловушку" Европа влезает в безнадежную авантюру. В частности, этот день приближают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские политики, уверен Пушков.

Ранее СМИ рассказывали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон разработали план по отправке на Украину 30 тысяч миротворцев и якобы планируют предоставить детали американскому президенту Дональду Трампу.

Не все европейские страны поддерживают это – ранее в Италии заявляли, что не будут отправлять свои войска на Украину. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс указывал, что украинский конфликт находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни Киев не способны продолжать боевые действия бесконечно.

