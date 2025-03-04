Премьер Италии заявила, что отказалась отправлять военных на Украину

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отказала Франции и Великобритании в отправке военных на Украину для оказания помощи киевскому режиму. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Мелони назвала отправку войск на Украину сложным в реализации процессом. Кроме того, она усомнилась в эффективности этой меры. В связи с этим итальянский премьер заявила, что власти страны не рассматривают отправку войск на Украину.

В середине февраля СМИ выяснили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждали совместную отправку своих войск на Украину в качестве миротворческих сил после возможного окончания конфликта.

Спустя время премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что выступает за отправку своих военнослужащих на Украину, а также готов отправить самолеты для закрытия неба. Однако, по его словам, для успеха таких миссий нужна сильная поддержка США.

Глава французского Минфина Эрик Ломбар тоже выразил готовность отправить войска на Украину, чтобы достичь мира. Но он подчеркнул, что для этого нужна поддержка Штатов. В связи с этим Стармер и Макрон якобы планируют представить свой план американскому президенту Дональду Трампу.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал неуместным и преждевременным обсуждение отправки на Украину миротворческой миссии. По его мнению, сначала необходимы окончание конфликта и реальные переговоры.

Именно поэтому между европейскими лидерами возникли разногласия, о чем сообщили СМИ. Они не смогли прийти к общему мнению об отправке войск на территорию Украины, так как Германия, Италия, Польша и Испания выступили против этой меры.

