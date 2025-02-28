И. о. президента Румынии Боложан: страна не отправит своих миротворцев на Украину

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Румыния не хочет отправлять своих миротворцев на Украину, но готова стать логистическим хабом для миротворческих сил Европы. Об этом заявил исполняющий обязанности президента страны Илие Боложан, сообщает РИА Новости.

По словам Боложана, обсуждение отправки румынских военнослужащих сейчас является преждевременным. Это, считает он, будет возможно только после заключения мирного соглашения, когда речь зайдет о миротворцах.

В то же время Румыния могла бы помочь в качестве логистического узла, что включало бы предоставление такой логистической поддержки, как транспорт, размещение и коммуникации для успешного проведения миротворческих миссий, пояснил и. о. президента страны и добавил, что такую позицию он изложит 6 марта на заседании Евросовета.

Между тем научный сотрудник Совета по международным отношениям Лиана Фикс считает, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет с помощью ресурсной сделки изменить позицию американского президента Дональда Трампа по Украине, передает радио КП со ссылкой на Bloomberg.

Зеленский надеется на то, что подписание соглашения создаст у Трампа впечатление, будто тот заключил сделку и получил плату за поддержку Киева, высказалась Фикс.

При этом глава США не изменил позиции с отказом Зеленскому, французскому президенту Эммануэлю Макрону и британскому премьеру Киру Стармеру в послевоенных гарантиях Украине и европейским войскам, которые смогут туда войти, говорится в материале.

Ранее Трамп сказал, что Вашингтон не будет предлагать Киеву "большие гарантии безопасности". Он считает, что этим должна заниматься Европа. Основная цель США на Украине – положить конец кровопролитию, а второй заявлено возмещение затраченных средств, добавил американский президент.

Глава Штатов предложил украинскому лидеру подписать соглашение, по которому Киев получил бы поддержку от Вашингтона за счет своих ресурсов, в том числе редкоземельных металлов. Стороны согласовали пункты документа, и президент Украины согласился подписать соглашение. Для этого он прибудет в США 28 февраля, указывал Трамп.