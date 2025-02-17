Economist: США предложили отправить на Украину миротворцев из Китая и Бразилии

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В случае прекращения огня на Украине чиновники США предложили отправить туда иностранные миротворческие силы, включая неевропейские страны, такие как Китай и Бразилия. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на журнал Economist.

Как считают в США, эти силы должны будут сформировать буферную зону вдоль прекращения огня.

По данным издания, американский вице-президент Джей Ди Вэнс уверен, что миротворческие силы только из европейцев окажутся менее эффективны в сдерживании.

В Киеве не исключили, что западные страны могут отправить на помощь Украине от 40 до 50 тысяч солдат, писали СМИ. Речь идет об иностранных военнослужащих, которые действуют в качестве сил безопасности на 1 000-километровой линии фронта.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио признал, что украинский конфликт надо завершить. По его мнению, возможные переговоры будут непубличными. Он также призвал "вернуться к серьезности" и уточнил, что это тяжелая работа дипломатии.

