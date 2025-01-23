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Украинские власти допускают, что страны Запада могут отправить к ним на помощь 40–50 тысяч солдат. Об этом сообщает RT со ссылкой на материал Financial Times.

Речь идет об иностранных военных, действующих в качестве сил безопасности на 1000-километровой линии фронта, уточняется в статье. В ней указано, что это подтверждают участвующие в обсуждениях между украинскими властями и их союзниками.

Новый президент США Дональд Трамп понимает, что с Украиной можно общаться в уведомительном порядке, отметил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Американскому лидеру не удастся добиться прекращения огня без договоренностей с Россией, поэтому "модальности диалога принципиально важны", добавил он.

Между тем Трамп пообещал, что будет добиваться завершения украинского конфликта как можно скорее. Он напомнил, что Вашингтон потратил на поддержку Киева на 200 миллиардов больше, чем страны Североатлантического альянса.

