Сенатор Косачев: Трамп понимает, что с Киевом можно общаться в уведомительном порядке

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Новый президент США Дональд Трамп понимает, что с Украиной можно общаться в уведомительном порядке. То же он делает и с Европой, написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в телеграм-канале.

Он напомнил, что Трампу не удастся добиться прекращения огня без договоренностей с Россией, поэтому "модальности диалога принципиально важны". Он считает, что ультиматумы и новые санкции не пройдут, "прошлая администрация достигла в них потолка".

Однако, продолжил вице-спикер СФ, американскому лидеру придется выбирать между разговором с позиции силы или с позиции здравого смысла. Сейчас все внушают главе Белого дома, что любые уступки России будут означать поражение Запада, США в качестве "лидера свободного мира" и лично Трампа, добавил Косачев.

Между тем американский президент пообещал, что будет добиваться завершения украинского конфликта как можно скорее. Он напомнил, что Вашингтон потратил на поддержку Киева на 200 миллиардов больше, чем страны Североатлантического альянса.

Кроме того, Трамп может повлиять на украинского лидера Владимира Зеленского для начала переговоров с РФ, отметил ранее сенатор Алексей Пушков. Однако, уточнил он, каких-то резких движений по отношению к Зеленскому глава США совершать не станет.