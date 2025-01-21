Сенатор Пушков: Трамп окажет влияние на Зеленского для начала переговоров с РФ

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Вступивший в должность президента США Дональд Трамп может оказать влияние на украинского лидера Владимира Зеленского для начала переговоров с российской стороной. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на соответствующее заявление сенатора Алексея Пушкова.

"Каких-либо резких движений (вроде введения санкций) по отношению к Зеленскому Трамп совершать не будет. Потому что его задача сейчас – добиться начала какого-то переговорного процесса", – объяснил он.

Так, новый американский лидер может сказать, что в период его президентства Киев не будет получать военную поддержку в прежнем размере. На этом фоне, по мнению Пушкова, Зеленский будет вынужден согласиться на переговоры по мирному урегулированию.

Ранее Трамп пообещал, что будет добиваться завершения конфликта на Украине как можно скорее. Президент США подчеркнул, что Вашингтон потратил на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем страны НАТО.

До этого американский лидер говорил о своем желании встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время. Окончательные даты планируемой встречи пока не раскрываются. При этом СМИ со ссылкой на источники отмечают, что встреча Трампа и Путина может состояться не раньше марта этого года.

