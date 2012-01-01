Reuters: Трамп подпишет до 200 новых указов после инаугурации

20 января Дональд Трамп вступит в должность президента США, и в этот же день он собирается подписать не менее сотни указов. В мире к предстоящему правлению республиканца относятся неоднозначно. Чего ждать от американского лидера, разбиралась Москва 24.

Наполеоновские планы

Церемония инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа состоится 20 декабря в Вашингтоне в 12:00 по местному времени (20:00 по московскому). Изначально она должна была пройти на улице, но из-за погоды политик принесет присягу в Капитолии. Также он озвучит принципы его администрации на ближайшие четыре года.

Уточняется, что до инаугурации Трамп направится в Белый дом на чаепитие с теперь уже бывшим американским лидером Джо Байденом и его семьей. Таким образом, политики символически зафиксируют мирную передачу власти.

Ожидается, что на мероприятии будет присутствовать президент Аргентины Хавьер Милей, а также ряд иностранных дипломатов, включая зампредседателя КНР Хань Чжэня и глав МИДа Индии и Японии Субраманьяма Джайшанкара и Такэси Ивая соответственно. При этом приезжать в Капитолий не планирует посол от России: глава департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев не получил агреман, пояснял журналистам 17 января помощник президента РФ Юрий Ушаков. На торжестве не появится и Владимир Зеленский, хотя он трижды просил пригласить его туда.

По оценкам источников CNN и Reuters, уже в первый день президентства Трамп может подписать от 100 до 200 указов. Кроме того, он намерен отменить все "глупые" и радикальные указы Байдена.





Дональд Трамп избранный президент США Занавес опустится на долгие четыре года американского упадка, и мы начнем совершенно новый день силы, процветания, достоинства и гордости для нашей страны.

Ранее Трамп во время митинга своих сторонников пообещал завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну. Также президент США уже поручил подготовить телефонный разговор с Владимиром Путиным через несколько дней после его инаугурации, утверждают СМИ.

В то же время республиканец планирует укреплять национальную безопасность Штатов: прежде всего, построить систему ПВО "Железный купол" и массово депортировать нелегальных мигрантов. Политик не раз заверял, что восстановит "богатство" страны, разблокирует внутреннюю добычу нефти, снизит налоги и поспособствует возвращению тысячи фабрик. Еще Трамп обещал вернуть закон и порядок в американские города, восстановить патриотизм в школах и избавить армию и госструктуры от радикальных левых идеологий.

Также новый лидер страны приостановит действие закона о запрете TikTok. В будущем политик планирует договориться о покупке инвесторами из США доли в 50% в компании – владельце соцсети.

Надежды и опасения

За несколько часов до инаугурации Владимир Путин поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность и выразил надежду на диалог между Россией и США – в том числе касаемо конфликта на Украине.





Владимир Путин президент РФ Мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявление о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность.

"Что же касается самого урегулирования ситуации (на Украине. – Прим. ред.), то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе", – заявил Путин.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в плане антироссийских санкций Москва не ждет каких-либо существенных сдвигов в отношениях с Вашингтоном. Существенного улучшения отношений не ожидают и 45% россиян, сообщили во ВЦИОМ по результатам опроса. Положительные ожидания разделяют 35% опрошенных, а возможность ухудшения ситуации предвидит 7%.

В международном сообществе нет единства касательно предстоящего президентского срока Трампа. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц на недавней пресс-конференции заявил, что между Германией и США уже идет "интенсивный" дипломатический диалог. Однако 67% немцев предполагают, что после инаугурации Трампа отношения двух стран ухудшатся, сказано в опросе института изучения общественного мнения YouGov по заказу агентства DPA. На позитивную динамику рассчитывает лишь 8% респондентов.

Кроме того, ослабление экономических связей между Штатами и Евросоюзом предвидят 9 из 10 американских компаний, работающих в Европе, указывает исследование Американской торговой палаты в ЕС. Большинство представителей бизнеса связывает свои опасения с возможным введением новой администрацией США 10-процентных пошлин на импорт товаров. Ранее Трамп заявлял, что в этом плане не будет никаких исключений, в том числе для ЕС.

Говоря о перспективах украинско-американского сотрудничества, депутат Верховной рады Александр Дубинский охарактеризовал его как маловероятное.





Александр Дубинский депутат Верховной рады Примечательно, что команда Трампа не пригласила в Вашингтон никого из украинских политиков, представленных в парламенте. Это подтверждает мой тезис, что ни с кем из них диалог не ведется и вестись вряд ли будет.

Большое значение взаимодействию с новой администрацией США придает Китай, сказал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Китайский лидер подчеркнул, что у обеих стран есть широкое поле для сотрудничества, где можно стать партнерами и друзьями ради блага друг друга и мира, сообщила газета Global Times. Готовность работать с новым правительством США также обозначила представитель МИД КНР Мао Нин. По словам дипломата, Вашингтон и Пекин будут стремиться отстаивать принципы взаимного уважения и мирного сосуществования, укреплять диалог и преодолевать разногласия.

