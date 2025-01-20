Байден в последний день президентства заявил, что никуда не уходит

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Пока еще действующий американский президент Джо Байден в свой последний рабочий день заявил, что никуда не уходит. Об этом он сообщил на выступлении перед христианским собранием темнокожих в штате Южная Каролина.

"Я никуда не ухожу. Кроме шуток", – цитирует Байдена РИА Новости.

Отмечается, что посещение двух церквей в данном штате стало завершением последнего полноценного рабочего дня Байдена. Его последние выступления на посту президента США не обошлись без оговорок и запинаний.

"Я из… Я из… Из штата Делавэр, "стальной штат" обанкротился, я из Скрэнтона, штат Пенсильвания, там тоже все было не очень", – заявил Байден во время одного из выступлений.

Ранее политик, выступая на церемонии прощания с главнокомандующим Минобороны США, не смог внятно описать свой телефонный разговор с Владимиром Путиным, который якобы был посвящен теме Финляндии и НАТО.

По данным СМИ, атмосфера в Белом доме перед уходом Байдена напоминает морг. Журналисты выяснили, что глава США находится в подавленном состоянии, как и его окружение. В частности, Байден испытывает перепады настроения, когда речь идет об итогах президентского срока.