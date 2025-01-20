Трамп поручит создать "Железный купол" для защиты США

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Избранный американский президент Дональд Трамп пообещал поручить военным США разработать и построить систему противоракетной обороны "Железный купол" для защиты страны. Об этом он заявил во время выступления в Вашингтоне в канун своей инаугурации, пишет РИА Новости.

Трамп уточнил, что данная система будет полностью произведена в США. Развитие национальной обороны станет одним из ключевых приоритетов новой администрации Белого дома, подчеркнул республиканец.

В понедельник, 20 января, в США пройдет инаугурация Трампа. Основная церемония состоится в ротонде Капитолия. Мероприятие было перенесено в помещение из-за прогнозируемой холодной погоды.

Трамп заявлял, что намерен провести встречу с Владимиром Путиным как можно скорее после инаугурации. При этом республиканец не раскрыл возможные сроки встречи, которая станет первой для него и президента России с момента начала СВО.