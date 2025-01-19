Сын Трампа Бэррон: Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию президента

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Украинский лидер Владимир Зеленский трижды просил пригласить его на инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, рассказал сын республиканца Бэррон Трамп на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Он подчеркнул, что каждый раз президент Украины получал отказ.

"Теперь он ведет себя так, будто сам решил не ехать. Что за чудак?" – отметил сын Трампа.

Ранее Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману сообщил, что хотел бы приехать на инаугурацию республиканца, которая пройдет в Вашингтоне 20 января 2025 года, однако тот его не пригласил.

До этого Трамп также заявлял, что не приглашал президента Украины. Вместе с тем республиканец добавил, что украинский президент может приехать на нее, если захочет.