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21 января, 11:45

Политика

Новости мира: Трамп приостановил помощь Украине на 90 дней

Новости мира: Трамп приостановил помощь Украине на 90 дней

Военнослужащим инженерных войск группировки "Запад" вручили госнаграды

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Церемония инаугурации Дональда Трампа прошла в США

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Президент США Дональд Трамп приостановил помощь Украине и другим странам на 90 дней для проведения проверок. В документе, подписанном им после инаугурации, указано, что оказание помощи не соответствует интересам США и противоречит американским ценностям.

В Турции на горнолыжном курорте "Карталкая" в результате пожара погибли 10 человек, более 30 получили травмы. Возгорание произошло ночью в 12-этажном отеле, причины пока не установлены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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