Новости мира: Трамп приостановил помощь Украине на 90 дней

Президент США Дональд Трамп приостановил помощь Украине и другим странам на 90 дней для проведения проверок. В документе, подписанном им после инаугурации, указано, что оказание помощи не соответствует интересам США и противоречит американским ценностям.

В Турции на горнолыжном курорте "Карталкая" в результате пожара погибли 10 человек, более 30 получили травмы. Возгорание произошло ночью в 12-этажном отеле, причины пока не установлены.

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