Макрон считает, что конфликт на Украине не завершится в ближайшие дни

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Украинский конфликт не закончится "ни завтра, ни послезавтра". С таким заявлением выступил французский президент Эммануэль Макрон в связи с прошедшей инаугурацией лидера США Дональда Трампа.

"Не может быть мира и безопасности в Европе без европейцев и без переговоров между ними", – приводит слова Макрона издание BFMTV.

Глава Франции считает, что важнейшей задачей на сегодня является продолжение поддержки Украины для противостояния России, чтобы Киев мог вступить в предполагаемые мирные переговоры "с позиции силы". После прекращения боевых действий необходимо дать Украине гарантии против возобновления боев на ее территории, а также гарантировать безопасность европейским странам, добавил Макрон.

В своем выступлении он также сообщил, что поручил обновить стратегию национальной обороны Франции для того, чтобы определить контуры глобальной обороны страны и перевооружения.

Трамп неоднократно заявлял, что способен завершить конфликт на Украине в короткие сроки. По словам советника нового президента США по нацбезопасности Майка Уолца, украинский лидер Владимир Зеленский уже согласен на начало переговоров с Россией.

По данным СМИ, Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. Темой беседы станет обсуждение личной встречи политиков в ближайшие месяцы с целью попытаться положить конец конфликту на Украине.