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Президент Украины Владимир Зеленский согласен на начало переговоров с Россией. Об этом заявил советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц, сообщает МК со ссылкой на CBS.

По словам Уолца, Зеленский хочет завершить конфликт на Украине. В свою очередь, Трамп также настроен на завершение конфликта.

Однако, добавил Уолц, для мирного урегулирования США должны решить, "кого пригласить за стол переговоров, как их за них усадить и каковы рамки сделки по Украине".

Трамп на митинге своих сторонников в Вашингтоне пообещал завершить конфликт на Украине после инаугурации, а также приложить все усилия для предотвращения третьей мировой войны.

При этом в США осознают, что РФ по результатам предполагаемого мирного разрешения конфликта на Украине сохранит все освобожденные в рамках спецоперации территории. По информации журналистов, к такому сценарию готовятся как в администрации уходящего президента США Джо Байдена, так и в команде Трампа.

Вместе с тем госсекретарь США Энтони Блинкен добавил, что главным условием для заключения хорошей сделки является желание Украины закончить конфликт с Россией.