Мелания Трамп запустила собственный мемкоин вслед за супругом

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания заявила о запуске собственной шуточной криптовалюты – мемкоина. Об этом она написала в соцсети X.

"Официальный мемкоин Мелании уже в продаже! Вы можете купить $MELANIA прямо сейчас", – написала она.

Ранее, 18 января, Дональд Трамп сообщил в своих соцсетях о выпуске мемкоина $TRUMP. Публикация вызвала сомнения у большинства пользователей, которые начали уточнять в комментариях, не взломали ли злоумышленники аккаунты политика.

Однако уже на следующий день объем торгов криптовалюты избранного президента США превысил 11 миллиардов долларов за сутки.

Мемкоины представляют собой криптовалюту, которая была создана в качестве социального эксперимента. Ее стоимость напрямую связана с уровнем популярности того феномена, к которому она имеет отношение.

Криптовалюты подобного формата не имеют под собой никакой ценности и не подразумевает способов применения. Они являются спекулятивным финансовым инструментом.