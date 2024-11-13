CNN: Мелания Трамп не намерена переезжать в Белый дом на полный рабочий день

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Мелания Трамп не планирует постоянно проживать в Белом доме после вступления ее супруга Дональда Трампа в должность президента США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, сейчас продолжаются обсуждения ее графика и мест пребывания в роли первой леди. При этом источники отмечают, что Мелания намерена сохранить большую степень самостоятельности в выполнении своих обязанностей.

Так, одним из первых ее решений, по данным СМИ, стало нежелание принять участие в традиционной символической встрече с действующей первой леди Джилл Байден в Белом доме, что представители команды Трампа объяснили занятостью.

"На этот раз все будет по-другому. У меня больше опыта, больше знаний. Я была в Белом доме раньше и знаю, чего ожидать", – говорила ранее супруга Трампа в интервью Fox News.

Как сообщают журналисты, она планирует проводить большую часть времени в Нью-Йорке и Палм-Бич в штате Флорида, однако собирается участвовать в ключевых событиях и заниматься собственной повесткой в качестве первой леди.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября. Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Действующий президент Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис поздравили Трампа с победой. Они также выразили готовность мирной передаче власти.

Владимир Путин также поздравил Трампа с переизбранием. Президент России сказал, что готов возобновить контакты со всеми желающими лидерами стран, в том числе и с ним.