CNN: Мелания Трамп может не встретиться с первой леди Джилл Байден в Белом доме

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Жена избранного президента США Дональда Трампа Мелания может пропустить встречу с супругой действующего американского лидера Джо Байдена Джилл в Белом доме, которая должна пройти 13 ноября. Однако окончательное решение еще не принято, сообщает Life.ru со ссылкой на телеканал CNN.

Первая леди, по данным телеканала, направила приглашение супруге Трампа на прошлой неделе. Аналогичным образом поступил и действующий президент США, пригласив избранного недавно американского лидера в Белый дом.

Такие приглашения являются важным символом мирной передачи власти, отметил CNN. Кроме того, этот жест имеет еще и подтекст, поскольку после избрания Байдена на должность президента США в 2020 году Трамп, являясь на тот момент действующим американским лидером, отказал тому в встрече.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Байден и вице-президент США Камала Харрис поздравили Трампа с победой. Они также выразили готовность мирной передаче власти.

Владимир Путин также поздравил Трампа с переизбранием. Президент России сказал, что готов возобновить контакты со всеми желающими лидерами стран, в том числе и с ним.

