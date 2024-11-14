Мелания Трамп отклонила приглашение на встречу с Джилл Байден

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Супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания отклонила приглашение на встречу с первой леди Джилл Байден в Белом доме. Заявление опубликовано в соцсети X.

Однако команда будущей первой леди не уточнила причины отказа.

Поступком Трамп нарушает традицию, согласно которой действующая и будущая первые леди проводят встречу, символизирующую передачу власти, считает New York Times. Газета сообщает, что, несмотря на отказ, Байден передала будущему президенту США написанное от руки поздравление для его супруги.

Ранее покидающий свой президентский пост Джо Байден пообещал Трампу, что передача полномочий главы государства пройдет гладко.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп на следующий день объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Инаугурация республиканца состоится 20 января 2025 года.