Байден пообещал Трампу передать власть мирно

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Покидающий свой президентский пост Джо Байден пообещал в разговоре с новым американским лидером Дональдом Трампом, что передача полномочий главы государства пройдет гладко. Их диалог передает ТАСС.

Байден добавил, что примет все усилия для удовлетворения всех запросов Трампа.

"Политика – жесткое занятие. И это во многих случаях не самый лучший мир. Но сегодня это хороший мир", – отметил Трамп в беседе с действующим президентом США.

Трамп также высоко оценил гладкую передачу полномочий.

"Она будет настолько гладкой, насколько возможно", – подытожил он.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп уже объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Инаугурация республиканца состоится 20 января 2025 года.

Трамп уже начал формировать свой будущий кабинет. В частности, он назначил Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома и выдвинул кандидатуру экс-главы нацразведки США Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ.

