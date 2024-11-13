13 ноября, 20:28Политика
Байден пообещал Трампу передать власть мирно
Фото: AP Photo/Evan Vucci
Покидающий свой президентский пост Джо Байден пообещал в разговоре с новым американским лидером Дональдом Трампом, что передача полномочий главы государства пройдет гладко. Их диалог передает ТАСС.
Байден добавил, что примет все усилия для удовлетворения всех запросов Трампа.
"Политика – жесткое занятие. И это во многих случаях не самый лучший мир. Но сегодня это хороший мир", – отметил Трамп в беседе с действующим президентом США.
Трамп также высоко оценил гладкую передачу полномочий.
"Она будет настолько гладкой, насколько возможно", – подытожил он.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп уже объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Инаугурация республиканца состоится 20 января 2025 года.
Трамп уже начал формировать свой будущий кабинет. В частности, он назначил Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома и выдвинул кандидатуру экс-главы нацразведки США Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ.
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