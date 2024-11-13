Трамп заявил, что мог бы баллотироваться на третий президентский срок в США

Фото: ТАСС/АР/Alex Brandon

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к идее баллотироваться на пост президента США в третий раз вопреки конституции, если "удастся придумать что-то еще". Об этом сообщает РИА Новости.

"Думаю, я не буду снова баллотироваться, если только вы не скажете: "Он хороший, нам нужно что-то придумать", – добавил также он на встрече со своими сторонниками из партии республиканцев в центре Вашингтона.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп уже объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Республиканец начал формировать свой будущий кабинет. В частности, он назначил Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома и выдвинул кандидатуру экс-главы нацразведки США Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ.

Однако супруга Трампа Мелания Трамп не планирует постоянно проживать в Белом доме, отмечали СМИ. Она намерена сохранить большую степень самостоятельности в выполнении своих обязанностей.