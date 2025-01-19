Объем торгов мемкоина Трампа превысил 11 млрд долларов за сутки

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Объем торгов криптовалюты, которую выпустил избранный президент США Дональд Трамп, превысил 11 миллиардов долларов за сутки. Соответствующие данные представлены на площадке CoinMarketCap.

Так, на данный момент объем торгов мемкоина достиг 11,06 миллиарда долларов. При этом капитализация валюты уже превысила 6 миллиардов долларов, а один мемкоин $TRUMP сейчас можно приобрести примерно за 30 долларов.

Мемкоины представляют собой криптовалюту, которая была создана в качестве социального эксперимента. Ее стоимость напрямую связана с уровнем популярности того феномена, к которому она имеет отношение.

Так, мемкоины типа politifi – сложение слов politic (политический) и finance (финансы) – были созданы в поддержку того или иного политического деятеля. В данном случае цена мемкоина зависит от уровня поддержки конкретного политика.

Криптовалюты подобного формата не имеют под собой никакой ценности и не подразумевает способов применения. Они являются спекулятивным финансовым инструментом.

Трамп заявил о выпуске собственной шуточной криптовалюты в социальных сетях Х и Truth Social в субботу, 18 января. Публикация вызвала сомнения у большинства пользователей, которые начали уточнять в комментариях, не взломали ли злоумышленники аккаунты политика.