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19 января, 03:41

Экономика

Мемкоин Трампа подорожал почти на 660% менее чем за сутки

Фото: 123RF/palinchak

Выпущенная избранным президентом США Дональдом Трампом криптовалюта подорожала почти на 660% менее чем за сутки. Общий объем торгов мемкоином составил более 10 миллиардов долларов, следует из данных CoinGecko.

На старте криптовалюта Трампа торговалась на уровне 4,29 доллара за единицу. В субботу, 18 января, ее стоимость достигла 32,61 доллара (660%), это произошло к 19:10 по московскому времени. К 01:53 воскресенья, 19 января, цена мемкоина упала до 29,11 доллара.

Рост стоимости криптовалюты с момента запуска составил 578,5%.

Трамп заявил о выпуске собственной шуточной криптовалюты в социальных сетях Х и Truth Social. Публикация вызвала сомнения у большинства пользователей, которые начали уточнять в комментариях, не взломали ли злоумышленники аккаунты политика.

Ранее Трамп заявил, что окончательное решение о судьбе соцсети TikTok в США остается за ним. Такой комментарий он дал после того, как Верховный суд утвердил закон, запрещающий приложение, если его китайская материнская компания ByteDance не продаст продукт новым владельцам.

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