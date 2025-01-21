CNN Turk: число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в Турции выросло до 6 человек

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Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу выросло до шести человек, сообщил телеканал CNN Türk.

"По последней информации с места события <...> ранен 31 человек", – заявили СМИ.

Ранее сообщалось о 3 погибших и 11 пострадавших.

Пожар произошел на крыше отеля, расположенном на горнолыжном курорте "Карталкая". В здании находились 237 человек, уточняли власти. При этом российское посольство пока не получало данных о погибших или пострадавших в инциденте россиянах.

