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21 января, 08:18

Происшествия

Посольство РФ в Турции не получало данных о пострадавших в Болу россиянах

Фото: depositphotos/labrador

Российское посольство в Турции не получало сведений о погибших или пострадавших россиянах после пожара на горнолыжном курорте "Карталкая" в Болу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление диппредставительства.

Пожар произошел на крыше горнолыжного отеля на курорте "Карталкая". Внутри здания находились 237 человек. В результате трое погибли, 11 пострадали, уточняли местные власти.

К месту происшествия были направлены пожарные команды и спасатели, а внутри самого здания проводилась эвакуация постояльцев.

До этого в Советском районе Уфы сгорел ТЦ. Из-за сильного огня в магазине обрушилась кровля. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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