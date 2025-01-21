Трамп учредил ведомство по повышению госэффективности США во главе с Маском

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании департамента по достижению госэффективности (DOGE), который должен возглавить американский бизнесмен Илон Маск. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Во время подписания указа журналисты поинтересовались у Трампа, получит ли Маск отдельное помещение в Белом доме и кабинеты ближайших помощников и советников президента.

"Нет, он получит аппарат в 20 человек, которых нанимали для того, чтобы они следили за тем, чтобы все это было реализовано", – заявил в ответ республиканец.

Ранее бывший советник Трампа Стив Бэннон назвал Маска "плохим парнем", отметив, что будет добиваться его "изгнания" из Белого дома.

По словам экс-советника Трампа, Маск является сторонником "технофеодализма". Поэтому Бэннон предполагает, что главная цель, которую преследует предприниматель, заключается в том, чтобы "стать триллионером".