Экс-советник Трампа Бэннон пообещал добиться "изгнания" Маска из Белого дома

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Бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Стив Бэннон назвал американского предпринимателя Илона Маска "плохим парнем", отметив, что будет добиваться его "изгнания" из Белого дома. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на газету Corriere della Sera.

По словам экс-советника Трампа, Маск является сторонником "технофеодализма". Поэтому Бэннон предполагает, что главная цель, которую преследует предприниматель, заключается в том, чтобы "стать триллионером". Политик посоветовал Маску покинуть США и вернуться на родину в Южную Африку.

Между тем биограф Маска Сет Абрамсон заявил, что психика миллиардера неуклонно слабеет и он становится опасен для США. Он отмечает, что Маск фактически является президентом США из-за его влияния на Трампа. По его мнению, предполагаемая им психическая нестабильность Маска из-за этого ставит под угрозу все американское общество.