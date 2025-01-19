Маск заявил, что повсеместный пессимизм в Европе приведет к ее концу

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Европа должна измениться ради собственного спасения.

По его словам, многие европейцы либо совсем не имеют надежд на будущее, либо считают Европу "плохой".

"Повсеместный пессимизм. Это приведет к концу Европы. Поэтому она должна измениться", – подчеркнул Маск в соцсети X.

Ранее Маск заявлял, что Германия и в целом европейские страны находятся на грани исчезновения. Так бизнесмен прокомментировал заявление экс-сотрудника Госдепа США Майка Бенца о том, что НАТО будет до последнего препятствовать попыткам политических перемен в Германии.

По мнению Маска, Европа и, в частности, ФРГ находятся в глубоком кризисе из-за очень низкого уровня рождаемости.