Илон Маск на параде Дональда Трампа сделал жест, похожий на нацистское приветствие

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Американский миллиардер Илон Маск во время выступления на президентском параде нового лидера США Дональда Трампа показал двусмысленный жест, который напоминает нацистское приветствие. Трансляция выступления велась на местных каналах.

Парад Трампа проходит в Вашингтоне. В своей речи Маск назвал победу республиканца на выборах "развилкой на пути человеческой цивилизации".

"Спасибо, что сделали это возможным!" – обратился бизнесмен ко всем присутствующим.

После этих слов Маск прижал руку к груди, а затем выбросил ее вверх.

Американские пользователи соцсетей сразу же увидели в данном жесте бизнесмена схожесть с нацистским приветствием. Однако нашлись и люди, которые посчитали, что таким образом Маск продемонстрировал "римский салют" либо "салют Беллами" – ритуал произнесения клятвы верности флагу США.

Церемония инаугурации Трампа прошла в ротонде Капитолия 20 января. Политик принял присягу на верность конституции и США и официально вступил в должность 47-го американского президента.

В ходе своей речи Трамп заявил, что при первом покушении, совершенном на него летом 2024 года, бог спас его, чтобы он смог снова сделать Америку великой. Республиканец пообещал вернуть свободу слова в США, ввести режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой, вернуть стране контроль над Панамским каналом и многое другое.