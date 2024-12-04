Кабмин РФ запретит бизнесу навязывать покупателям автоматические покупки различных услуг

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Правительство России подготовило поправки в законодательство, защищающие покупателей от навязывания приобретения страховки и других дополнительных услуг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Теперь потребители должны будут давать письменное согласие на получение соответствующих допуслуг. Причем автоматические отметки не будут им являться.

"При этом у граждан сохраняется право отказаться от их оплаты, а если на это все же вынудили перечислить средства, люди могут потребовать от продавца вернуть, соответственно, потраченную сумму", – отметил Мишустин.

Между тем продавцы на маркетплейсах потребовали ужесточить правила для покупателей. Дело в том, что в среднем выкупаемость товаров в одежде 30%, то есть люди заказывают товар, меряют его и отправляют назад. О проблеме косвенно говорит и замедление роста числа продавцов на маркетплейсах.

Так, в этом году зарегистрировалось почти в 2 раза меньше, чем годом ранее. В Роспотребнадзор и ФАС уже не раз поступали обращения от продавцов с просьбой ужесточить правила. Однако аналитики считают, что нужно не обобщать и отслеживать непосредственно тех, кто заказывает горы одежды и изначально ничего покупать не собирается.

