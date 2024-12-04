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04 декабря, 08:00

Экономика

Продавцы на маркетплейсах потребовали ужесточить правила для покупателей

Продавцы на маркетплейсах потребовали ужесточить правила для покупателей

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Продавцы на маркетплейсах потребовали ужесточить правила для покупателей. В среднем выкупаемость товаров в одежде всего 30%, то есть люди заказывают товар, меряют его и отправляют назад. О проблеме косвенно говорит замедление роста числа продавцов на маркетплейсах.

В этом году зарегистрировалось почти в 2 раза меньше, чем годом ранее. В Роспотребнадзор и ФАС уже не раз поступали обращения от продавцов с просьбой ужесточить правила. Однако аналитики считают, что нужно не обобщать и отслеживать непосредственно тех, кто заказывает горы одежды и изначально ничего покупать не собирается.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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