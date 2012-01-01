Экономист Беляев: цены на импортные товары из-за курса доллара вырастут на 10–15%

Курс доллара сохранится на уровне чуть выше 100 рублей, спрогнозировал глава ВТБ Андрей Костин. При этом в конце ноября за американскую валюту давали на бирже почти 115 рублей. Вместе с экспертами разбираемся, какие товары могут подорожать на фоне ослабления российской валюты.

Машины, холодильники, запчасти

Зарубежные товары на фоне роста курса доллара подорожают на 10–15%, предположил в разговоре с Москвой 24 кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Причем неважно, доставляется продукция в Россию напрямую или по параллельному импорту, – валютная составляющая в обоих случаях одинаковая, подчеркнул эксперт.

В частности, Беляев спрогнозировал рост стоимости автомобилей и запчастей к ним. Однако спрос на комплектующие сильно не изменится, так как россияне не готовы отказаться от обслуживания своих машин, объяснил специалист.

В то же время председатель Союза потребителей России Петр Шелищ предположил в разговоре с Москвой 24, что на 20% могут вырасти цены на бытовую технику. По мнению эксперта, это возможно в случае просадки рубля более чем на два месяца, так как к тому моменту прежние товарные запасы почти иссякнут.

"Чтобы закупить, к примеру, партию ноутбуков или телевизоров, продавцам понадобится больше рублей при расчете с поставщиком. Соответственно, они заложат это в цену. Иначе продав 100 ноутбуков по прежней цене, они затем закупят примерно на 20% меньше товара", – поделился эксперт.

Лекарства

В России также могут подорожать препараты европейских производителей, рассказал Москве 24 экономист-эксперт фармацевтического рынка Павел Лисовский. Однако компании будут подходить к этому вопросу с осторожностью, чтобы не потерять покупателей, убежден специалист.



Павел Лисовский экономист-эксперт фармацевтического рынка Они смотрят конкурентное окружение, продажи и прогноз продаж, как конкуренты меняют цены, и в зависимости от этого вносят свои изменения в стоимость. До этого производители нескольких препаратов прямо шли за скачками доллара и евро и в итоге очень резко потеряли в продажах.

Прогнозировать, на сколько именно вырастут цены для конечного потребителя, сложно, объяснил эксперт. Многое зависит даже не от курса валют, а от решения производителей и стоимости действующего вещества конкретного препарата, отметил Лисовский.

При этом эксперт успокоил, что повышение не коснется жизненно важных лекарств: их цена регулируется властями. Такие препараты применяют в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, добавил он.

Море, солнце и песок

Туры и авиаперелеты могут прибавить в цене на 10–15%, убежден эксперт Михаил Беляев. Причем, по мнению экономиста, это коснется всех без исключения направлений.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил Москве 24, что тем путешественникам, которые внесли за пакет только часть суммы, придется доплатить за заграничную поездку из-за роста курса валют.

"Оплата тура считается на день внесения платежа. Если это 100% оплата, естественно, курс не меняется. Если была только предоплата, курс меняется ежедневно с учетом конвертации туроператора. Он может отличаться на определенное количество процентов от Банка России, так как существуют дополнительные расходы по конвертации валюты в рубли", – объяснил он.

Сколько именно россиянам придется переплатить, будет зависеть от курса доллара и евро на момент внесения денег, добавил представитель РСТ.

Фрукты и рыба

На фоне ослабления рубля могут подорожать продукты, которые Россия не производит и не выращивает. Среди них, в том числе, бананы, мандарины и другие цитрусовые, а также ценные сорта рыбы, пояснил Петр Шелищ.





Петр Шелищ председатель Союза потребителей В расходах на питание основное – это мясо, молочные продукты, хлебобулочные изделия, рыба и масла. Последние сейчас дорожают на мировых рынках, а рыба вырастет в цене за счет ситуации с импортом. Всем остальным Россия обеспечивает себя сама.

По мнению эксперта, итоговое удорожание также будет зависеть от того, насколько сильно вырастет курс в ближайшие месяцы. При этом ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет рекомендовать регионам заключать соглашения с производителями и сетями по поводу стабилизации цен. Договоренности касаются в том числе стоимости сливочного масла, сахара, хлеба и так называемого борщевого набора.

Покупать или затаиться?

Цены не так сильно ударят по кошельку при подготовке к Новому году, если закупить продукты к торжеству уже сейчас, посоветовал Михаил Беляев. По его словам, в преддверии праздника стоимость алкоголя, рыбных деликатесов и икры вырастет еще сильнее.

Кроме того, специалист рекомендовал не затягивать с ремонтом или обновлением бытовой техники, так как потом эти товары подорожают.

Кроме того, сейчас стоит позаботиться о пассивном доходе, отметил Беляев.



Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Банковский вклад под 20% позволит получать дополнительные деньги, за счет чего можно хоть немного компенсировать подорожание.

В контексте путешествий экономист также рекомендовал не ждать снижения цен и покупать путевки уже сейчас. Ближе к пиковым сезонам стоимость отдыха точно будет расти: это связано не только с курсом, но и с повышенным спросом и общей инфляцией, заключил экономист.