Глава ВТБ считает, что курс доллара сохранится на уровне чуть выше 100 рублей

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Курс доллара останется на уровне чуть выше 100 рублей, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters.

Он подчеркнул, что коррекция уже происходит. По словам Костина, в целом у ВТБ позитивный взгляд на следующий год – кредитная организация ожидает, что ВВП вырастет на 1,9%. Это среднее между оценкой правительства и Центробанка.

"Считаем, что инфляцию удастся все-таки снизить до уровня 6,4%, хотя в условиях больших военных расходов и в условиях санкций такой инструмент, как ключевая ставка, возможно не будет эффективным в полной мере в части управления инфляцией. Но в 2014–2015 годах на фоне мировых и внутренних факторов инфляция у нас была 11–12%, так что, на мой взгляд, нынешняя инфляция в 8,5% для России не является чем-то таким крайне удивительным", – сказал банкир.

В то же время темпы кредитования в 2025 году, по оценке ВТБ, замедлятся в России до 10%, а в этом достигнут 20%. Костин добавил, что розничное кредитование будет резко замедляться, а корпоративные заемщики, особенно с проектами в стадии завершения, все равно продолжат кредитоваться.

В конце ноября курс евро в ходе торгов поднимался выше 120 рублей, а курс доллара США – свыше 114 рублей. По версии Центробанка, некоторые из факторов волатильности рубля имеют спекулятивный характер.

При этом Владимир Путин заявил, что в целом ситуация с курсом национальной валюты РФ находится под контролем, а оснований для паники нет.

